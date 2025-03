Angelinos de Los Angeles prohíben a sus jugadores usar sus celulares en el clubhouse

El teléfono celular se volvió parte fundamental de la vida de todas las personas alrededor del mundo. Los deportistas, por supuesto, no escapan a esto, aunque ahora los miembros de los Angelinos de Los Angeles deberán desprenderse de este objeto mientras estén en el clubhouse.

Ron Washington, manager del equipo de la MLB, fue el que tuvo la idea de implementar esta medida y al medio The Athletic dijo: "No es un castigo, sólo quiero algo de concentración". Además agregó que la norma también rige para él, comentando: "Si estoy afuera de mi oficina en la sede del club hablando por teléfono, quiero que me llamen la atención también".

Con lo anterior, el estadounidense dejó en claro que todos tienen la libertad de salir del clubhouse para hablar por teléfono, en cualquier momento que lo consideren necesario.

Esta idea está en la mente del estratega desde hace muchos años, ya que cuando estuvo al mando de los Rangers de Texas hizo lo mismo. En aquel momento había una multa impuesta para quienes violaran la regla, de $500. "Simplemente se trata de mantenerlos concentrados", afirmó el manager sobre la resolución de volver a implementar este tema en 2025.

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta regla es aumentar aún más la conexión entre los miembros de los Angelinos, y por supuesto mejorar el rendimiento, sus jugadores están de acuerdo. Mike Trout y Zach Neto son dos de los que dialogaron con la prensa y comentaron que fueron designados para hacer cumplir las órdenes entre sus compañeros.

Además los peloteros le dijeron que la medida "está funcionando de maravilla", al menos por el momento. "Honestamente, viéndolo después de aproximadamente un mes, creo que para mí personalmente y sé que otros muchachos lo han dicho, en realidad ha acercado mucho al equipo. Todos hablan entre sí y conversan. Creo que es bastante especial", contó Neto.