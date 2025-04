Arman oferta de cambio de los Lakers a Bucks por Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo es uno de los dos mejores jugadores en la historia de los Milwaukee Bucks (con Kareem Abdul-Jabbar), y máximo responsable del segundo anillo de la franquicia en cuestión, en 2021. Sin embargo, muchos piensan que el estelar griego podría pedir próximamente a la gerencia que lo traspase a un equipo contendor, con Los Angeles Lakers en el radar.

De hecho, el USA Today aseguró en marzo que si el conjunto de Wisconsin no trasciende en los venideros playoffs, el seleccionado a nueve All Star pedirá un cambio de aires, ya que con 30 años no quiere que su "prime" siga pasando y que apenas tenga un campeonato de la National Basketball Association en sus manos.

En consecuencia, la cuenta NBA en Español cree que hay una oferta que haría que los Bucks consideren seriamente salir de Giannis. La misma vendría desde los Lakers.

Una idea de traspaso que lleva a Giannis Antetokounmpo a los Lakers. 👀😱



- Los Lakers reciben a: Giannis Antetokounmpo y Gary Trent Jr.



En efecto, si la plana mayor que hace vida en el Crypto.com Arena propone a su par del Fiserv Forum un paquete con Austin Reaves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Shake Milton, Jaxson Hayes, una selección de primera ronda del draft de 2026 y una de segunda vuelta del mismo evento, pero en 2025, es factible que consiga a Antetokounmpo y al escolta Gary Trent Jr.

Mientras el ala-pívot heleno tiene contrato hasta 2028, aunque puede salirse de éste un verano antes, el de Trent culmina el próximo 30 de junio, así que solamente entraría en la operación si firma un sign and trade (al menos tres temporadas por reglamento) con Milwaukee.

En relación a las piezas que intentaría cambiar Los Angeles, Hayes también probará la agencia libre en verano y Finney-Smith puede hacer lo propio, ya que tiene una opción de jugador, así que ambos tendrían que pactar un sign and trade para entrar en la transacción.

Además de que se deben cumplir las mencionadas condiciones laborales, para que los Bucks canjeen a Giannis tendrán que fracasar rotundamente en la postemporada y que a su vez los Lakers tampoco destaquen, lo que obligaría al alto ejecutivo Rob Pelinka a buscar otra gran estrella en pro de unirla a Luka Doncic.

Y esto asumiendo que el legendario LeBron James cuelgue las zapatillas en julio o abandone su contrato y se marche de equipo; a no ser que firme un acuerdo muy a la baja con los propios californianos.