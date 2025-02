Arman oferta de cambio entre Mets y Medias Rojas de Boston por Rafael Devers

Rafael Devers ha entrado en la polémica en los últimos días ya que parece que se ha negado a jugar en otra posición que no sea en la tercera base. Eso contrasta un poco con los planes de la organización, ya que contrataron al antesalista Alex Bregman.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers durante la semana. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

Los Medias Rojas están pensando en Devers como bateador designado o como inicialista, pero eso es algo que no está contemplado por parte del jugador. Después de esto, han surgido rumores de movimientos en el mercado que involucran al dominicano.

Zachary Rymer de Bleacher Report recientemente lanzó un canje que enviaría a Devers a los Mets de Nueva York a cambio de un paquete cargado de tres jugadores.

El cambio de Devers sería por el jardinero Starling Marte, el lanzador Brandon Sproat (prospecto No. 1 de los Mets) y el jardinero Drew Gilbert (prospecto No. 7 de los Mets). Sin embargo, luce poco probable que los Medias Rojas negocien a su mejor hombre ofensivo.

Devers ha estado en la primera posición entre los antesalistas de la Liga Americana en errores de forma consecutiva desde la campaña del 2018. El quisqueyano fue quinto en porcentaje de fildeo en 2024 (.960), segundo en putouts (102) y quinto en asistencias (185).