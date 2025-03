Aroldis Chapman sabía que José Altuve robo señas en el jonrón decisivo de la Serie de Campeonato de 2019

Aroldis Chapman revivió un episodio polémico del 2019, cuando vestía la camiseta de los Yankees de Nueva York y enfrentó en la Serie de Campeonato de ese año a los Astros de Houston, equipo que terminó avanzando a la Serie Mundial.

Chapman dejó un envío en la parte media del plato y José Altuve conectó cuadrangular para sellar el compromiso y avanzar a la siguiente instancia. Después de una investigación de la MLB, se determinó que el conjunto de Houston incurrió en el robo de señas en esa campaña.

"La gente siempre me dice que por qué me reía. Yo me lo imaginé. Yo le tiré dos rectas y nunca le hizo swing. Después le tiro un slider y lo cogió. Lancé otro slider y no lo falló. Me sonreí porque yo sabía que él lo esperaba", explicó el cubano a Yancen Pujols. "Pensé que estaban desde el dugout tratando de ver qué lanzaba yo, pero nunca me imaginé todo lo demás".

¿El famoso turno de José Altuve? ¿El porqué reírse? Aroldis Chapman lo explicó en Círculo de Grandes Ligashttps://t.co/cOArCUuwag. Ya you know. pic.twitter.com/skznzNXWAY — Yancen Pujols (@YancenPujols) March 4, 2025

Robar señas es ilegal, siempre y cuando se use ayuda tecnológica para la observación o la transmisión de la información. Los Astros de 2017 fueron castigados porque usaron dispositivos electrónicos prohibidos, incluidas transmisiones de video en vivo, para ayudar a recopilar su información.

La reputación de los Astros quedó manchada después de 2017 y en 2019, muchos dudan de lo que hizo el equipo en esa Serie de Campeonato ante los Yankees.

"Altuve es un gran bateador y el pitcheo que me conectó se me quedó colgado. No lo tiré como hubiese querido", agregó Chapman.

"No he hablado con Altuve. No creo que tengamos que hablar. No estoy pensando en darle un pelotazo ni nada de eso. Aunque con la adrenalina del juego nunca se sabe", aseguró.