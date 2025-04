Aseguran que Gerard Piqué y Clara Chía siguen juntos y no hay ruptura

En las últimas horas los medios internacionales publicaron varias notas en las que confirman que Gerard Piqué y Clara Chía pusieron fin a su relación, después de casi 3 años juntos. Sin embargo, una importante fuente desmiente esto.

Marca fue el diario encargado de ir en contra de la corriente, al contar que se comunicó con fuentes muy cercanas que "desmintieron con rotundidad la noticia" que circula alrededor del mundo.

Gerard Piqué es captado con una mujer pelirroja ¡que no es Clara Chía! https://t.co/OmYs0CpBCX pic.twitter.com/Z7zcSXdYw0 — Revista ¡HOLA! (@holamexico) April 3, 2025

"Desde el entorno de Gerard Piqué han dejado claro que la relación sigue viva y que el exfutbolista internacional continúa su noviazgo con Clara Chía", fue lo que expresaron respecto a este tema.

Oficialmente ninguno de los protagonistas habló sobre la cuestión, pero desde España surgió la noticia de que terminaron. Fue llamativamente una supuesta infidelidad de la ex figura del FC Barcelona la que desencadenó la ruptura.

Teniendo en cuenta que Sasha y Milan, los hijos que Piqué tuvo con Shakira, viven en Miami con su mamá, él debe viajar muchas veces por año hasta allí para compartir con ellos. Fue justamente en una heladería de la ciudad de Florida que se lo vio con una mujer pelirroja y la polémica saltó en segundos.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”, fue lo que dijo sobre esto la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a Ver.

Sin embargo Jordi Martín, reconocido por seguir de cerca a las figuras desde el comienzo del escándalo, desmintió el engaño al contar: "El propietario del local en Miami, Ángel Sánchez, amigo mío, me reveló que Piqué llegó a tomar un helado con su amigo el streamer West Colt y su novia, era una cita de tres".

"Piqué no tuvo una cita romántica con una chica en Miami. Piqué está en buenas manos con empresarios de éxito y está haciendo negocios con ellos", agregó el comunicador.