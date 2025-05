Ben Rice vs. Giancarlo Stanton: ¿Quién debería ser el bateador designado de los Yankees?

El slugger Giancarlo Stanton sigue sin una fecha precisa para incorporarse a los Yankees de Nueva York, con quienes no ha podido jugar en esta temporada de MLB por una tendinitis en ambos codos y una dolencia en las piernas. Sin embargo, el día se acerca.

El reporte más reciente es optimista. El manager Aaron Boone le dijo al reconocido periodista de Grandes Ligas Bryan Hoch que el veterano “está llegando al final de su programa de carreras. Stanton ha seguido corriendo en el campo y ha bateado mucho con una máquina de alta velocidad”.

Stanton, de 35 años de edad, está en lista de lesionados de 60 días y su incorporación a la plantilla de Boone generará movimientos. Y también una pregunta: ¿qué harán con Ben Rice?

En su segunda incursión en las mayores, Rice está haciendo todo bien como sustituto de Stanton en el rol de bateador designado. Tiene la tercera mayor cantidad de jonrones en el equipo (10), después de Aaron Judge y Trent Grisham, y también suma 10 dobles, un triple, 22 carreras impulsadas y 15 boletos recibidos.

Sentar al bateador zurdo de 26 años de edad no será una decisión fácil para Boone, pero no habrá alternativa. Sabe el piloto que el veterano no comenzará en su mejor forma (y que debe extremar los cuidados por su frágil físico) y por eso posiblemente los alterne en la función de designado durante las primeras semanas.

Es bien conocido el historial de lesiones de Stanton, pero también está vivo el recuerdo de la postemporada histórica que tuvo en 2024, cuando conectó 7 cuadrangulares y remolcó 16 carreras. Su experiencia será vital para fortalecer al conjunto neoyorquino, que no se arriesgará a poner mayor presión sobre un novato que no ha jugado en postemporada.

Además, con un salario de 32 millones de dólares en 2025 los Yankees no pueden darse el lujo de dejar al slugger sentado en el banco, ni hay opciones de cambiarlo, pese a los rumores que empiezan a surgir.

Por los números que está dejando, Rice merece la oportunidad, pero no pueden dejar a un jugador de la jerarquía de Stanton fuera del lineup y en el Bronx tienen la suerte de que el novato puede jugar en la inicial y la receptoría, con lo que garantizan que se mantendrá en el equipo.