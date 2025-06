Chris Paul podría firmar con los Lakers para finalizar su carrera en la NBA en Los Angeles

Este verano quizás marque el capítulo final en la brillante carrera de Chris Paul, uno de los mejores armadores en la historia de la NBA, y quien lleva semanas sonando para Los Angeles Lakers.

Con 40 años de edad y libre de contrato a partir del 1 de julio, el veterano base evalúa su futuro con la mirada puesta tanto en lo personal como en lo deportivo. Y todo apunta a un posible acuerdo con la tradicional franquicia de amarillo y púrpura, a pesar de que también sería tentado para retornar a los Clippers, donde resultó todo un referente entre 2011 y 2017.

En una reciente entrevista en el programa "Pat McAfee Show", CP3 fue claro: su decisión en relación a actuar en una zafra número 21 girará en torno a su gente. "Todavía me encanta jugar al baloncesto y voy al gimnasio todos los días. Mi decisión se centra más en mi núcleo familiar (viven en Los Angeles) que en nada. Hablé con mi familia al respecto. Mi hijo tiene 16 años; mi hija tiene 12 y durante las últimas seis temporadas he vivido sin ellos; he estado lejos de ellos en ese tiempo. En eso se basa la conversación".

Paul, doce veces All Star y considerado por muchos uno de los mejores pilotos de siempre, ha representado a siete franquicias en su carrera, pasando por tres de ellas desde en 2022. En la 2024-2025 formó parte de los San Antonio Spurs, donde a pesar de sus limitaciones físicas promedió 8.8 puntos y 7.4 asistencias por partido en una media de 28.0 minutos, demostrando que aún es capaz de impactar el juego a nivel de eficacia y jerarquía.

De ese modo y aunque lo buscarían para que funja de suplente de Luka Doncic, los Lakers podrían beneficiarse de su experiencia y liderazgo, complementándose también con LeBron James, su viejo amigo y una figura con la cual jamás ha podido compartir vestuario a tiempo completo, al margen de que ambos integraron al Team USA que ganó el oro olímpico tanto en 2008 como en 2012.

Es cierto que su legado está asegurado y su lugar en el Salón de la Fama es inevitable, pero el incluido en el Equipo del 75 Aniversario de la NBA aún tiene una deuda pendiente: conseguir un campeonato.