¿Cometió un error Juan Soto al no aceptar la mejor oferta de los Medias Rojas de Boston en la agencia libre?

En MLB no le dan tregua a Juan Soto, a pesar de que empieza a dar muestras de recuperación ofensiva y de que sus compañeros en los Mets de Nueva York han intentado quitar presión de sus hombros.

El dominicano es una superestrella en las Grandes Ligas con un talento excepcional para el bateo, pero las exigencias sobre él han aumentado desde que salió del Bronx para firmar en la agencia libre un contrato récord con los metropolitanos de 15 años y 765 millones de dólares.

Ahora mismo Soto está en medio de una andanada de señalamientos y críticas por sus números (.236/.363/.414, OPS de .777, 8 jonrones, 10 dobles, 24 remolcadas) y se ha llegado a decir que la preocupación ha escalado al alto mando del equipo.

Tal vez el outfielder de 26 años de edad esté arrepintiéndose de haber elegido ir a Queens, sobre todo cuando tuvo varias opciones. Los Medias Rojas de Boston, por ejemplo, fueron agresivos en su intento de reclutamiento y le hicieron la mayor oferta económica, aunque no fueron finalistas.

“Sí, realmente estaban ahí, encabezaban la lista. Presionaban mucho, pero al final, yo tomaba las decisiones. Me impresionó mucho lo mucho que se esforzaron, pero no hay nada más que decir. Me alegró mucho que hicieran lo que hicieron”, reconoció el quisqueyano en una entrevista a The Athletic.

“Scott Boras menciona que podría haber logrado más dinero por Juan Soto con los Medias Rojas”, destacó el periodista Mike Rodríguez en su último reporte.

Si su motivación hubiera sido simplemente económica, podría hablarse de que cometió un error al no aceptar la oferta más alta. Pero fueron otros elementos los que privaron en su decisión.

Los Medias Rojas han tenido muchos problemas en 2025 a pesar de que la gerencia había fortalecido al equipo. Desde luego Soto hubiera sido clave para que estuvieran en una mejor posición por su asociación con Rafael Devers, pero no hay manera de saber si en este momento tendría mejores estadísticas.

De hecho sus números de por vida en Fenway Park no son alentadores. En 12 visitas tiene línea de .213/.345/.426y OPS de .770, con tres cuadrangulares, un doble y 7 impulsadas.

A donde quiera que se marchara le iba a perseguir la presión y la exigencia por números a la altura del dueño del mejor contrato de la historia de las Grandes Ligas y es imposible saber si le hubiera resultado más sencillo adaptarse en Boston.