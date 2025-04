¿Cómo Cristiano Ronaldo puede jugar el Mundial de Clubes de la FIFA?

Hace algunos días, surgió el rumor de que Cristiano Ronaldo podría disputar el Mundial de Clubes 2025, ya que el Inter Miami tenía la intención de contratarlo. Sin embargo, ahora algunos medios estiman que lo haría como parte del Al-Hilal, que ya está clasificado al torneo.

La estrella del Al-Nassr verá finalizado su contrato en algunos meses y teniendo en cuenta que aún no hay indicios de renovación, el diario One Football aseguró: "La directiva del Al-Hilal ha pedido varios informes sobre Cristiano Ronaldo para buscar su contratación al finalizar la temporada".

Justamente la intención que tendrían los ejecutivos es tener al ganador de 5 Balones de Oro para que juegue el Mundial de Clubes, teniendo en cuenta que Neymar se fue a Brasil, y dejó la posibilidad de sumar una nueva figura.

🤔 ¿Cristiano Ronaldo al Mundial de Clubes 2025?



El 🇪🇬 Al-Ahly y Al Hilal 🇸🇦 se pelean por fichar al astro portugués.



🤩 Imagina un histórico debut contra Messi o el posible choque contra el Real Madrid. pic.twitter.com/uAZ29yBRtP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 13, 2024

El Al-Hilal consiguió a finales de 2024 una de las plazas que la FIFA le dio a la Confederación Asiática de Fútbol para el Mundial. Quedó ubicado dentro del Grupo H, el cual comparte con el Real Madrid, y sus rivales serán el Pachuca y FC Salzburg.

El Al-Hilal es el principal enemigo deportivo del Al-Nassr y eso es lo que hace dudar respecto a la idea de que Cristiano comience a usar esa camiseta en 2025. De hecho en varios clásicos que él disputó, salió a defender a su equipo y criticar al rival.

En un partido de noviembre de 2024, el luso se animó a enfrentarse con el árbitro y reclamarle: "Hemos recibido tres tarjetas amarillas. ¡Al Hilal no tiene ninguna!", para después pedirle: "¡Sé justo con ambos equipos!".

Por otro lado, el portugués también dejó en claro una vez que sus últimos toques de pelota los hará en su club actual: "No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr", manifestó.