¿Cómo le ha ido a Juan Soto sin Aaron Judge en los Mets en el inicio de temporada de 2025?

Juan Soto ha recibido muchas críticas en este primer mes de la temporada de MLB. Una de las razones son los errores cometidos en jardín derecho, pero sobre todo lo señalan por su lento inicio ofensivo con los Mets de Nueva York después de haber firmado un contrato récord en la agencia libre, algo que incluso le valió algunos abucheos en el Citi Field.

Sin embargo, fueron unas declaraciones suyas tratando de explicar su rendimiento por debajo de las expectativas generadas con su llegada a Queens lo que encendió la polémica en las Grandes Ligas.

“Definitivamente es diferente. Tenía (en 2024) al mejor bateador del béisbol detrás de mí. Me atacaban más y tenía más lanzamientos en la zona de strike; menos bases por bolas intencionales y cosas así. El año pasado me lanzaban diferente”, le dijo Soto al New York Post en clara referencia a la dupla que formó en 2024 con Aaron Judge.

No ha faltado quien diga que con sus palabras irrespeta a su nuevo compañero, Pete Alonso, que sí está teniendo un gran rendimiento ofensivo (es líder de la Liga Nacional en dobles con 11 y en slugging y tiene línea de .333/.444/.656 con OPS de 1.101, 6 jonrones y 26 remolcadas), aunque es verdad que le ha golpeado disolver su sociedad con Judge.

La asociación con el capitán de los Yankees lo llevó en 2024 a igualar su mejor marca de impulsadas (109) y establecer un tope personal en cuadrangulares (41).

“Hemos visto cómo la ausencia de Judge ha afectado a Juan Soto”, analizó un cazatalentos de la Liga Americana que fue entrevistado por el New York Post bajo condición de anonimato. “Pero no parece importar quién esté en la alineación de Judge. Cada vez es mejor y más inteligente”.

El talento de Soto, que con 26 años de edad tiene un título de bateo y cinco Bates de Plata, permite vislumbrar que en cualquier momento reaccionará. Poco a poco ha ido dando muestras de recuperación con el madero, pero sigue en deuda: se ha ido en blanco en los últimos dos encuentros antes de la jornada dominical y sus números todavía están muy por debajo de lo esperado.

Hasta el sábado la línea del outfielder y bateador zurdo mostraba promedios de .235/.356/.378 y .733 de OPS, además de 8 extrabases (3 vuelacercas y 5 dobles), 12 carreras impulsadas y 19 boletos recibidos por 17 ponches.