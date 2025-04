¿Cómo quedaría la rotación de los Yankees si obtienen a Freddy Peralta en un cambio con Cerveceros?

Consiguieron sorprender durante la primera semana de MLB pero en días recientes se hicieron realidad los temores de analistas y seguidores con respecto al pitcheo de los Yankees de Nueva York.

La rotación, que vio lesionarse a tres de sus figuras principales en la pretemporada de Grandes Ligas (incluyendo a su as, Gerrit Cole, que no lanzará en 2025) empieza a mostrar fisuras y será inevitable que lleguen refuerzos para no dar ventajas en una división que será muy luchada.

En el Bronx están muy cerca de recuperar a Clarke Schmidt, pero aún así la gerencia tendrá que apurar la búsqueda de un lanzador de jerarquía. Se han mencionado varios candidatos y empieza a sonar el nombre de Freddy Peralta.

El derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee ya ganó su primer duelo de 2025, suma 22 ponches en 18.0 entradas y bajó su efectividad a 2.00 en tres apariciones. Con 28 años de edad, en su contrato queda una opción de club para 2026 por 8 millones de dólares que puede hacerlo todavía más atractivo para las oficinas de Nueva York.

Peralta está en su octava temporada de servicio en las mayores y ha evolucionado. Pasó de distinguirse por la velocidad de sus envíos a trabajar en la ampliación de su repertorio y ahora añadió un swipper a sus tres pitcheos principales.

“Este juego todo el mundo sabe que es de ajustes”, explicó al portal de MLB.com al comienzo de la campaña. “He tenido que hacer ajustes. El juego me ha enseñado que tengo que hacer ajustes para ser mejor en realidad. Creo que esa es la razón número uno por la cual he tenido que seguir trabajando en otro pitcheo y tratando que adquirir más experiencia en general”.

Freddy Peralta, Dirty 81mph Curveball...and Sword. ⚔️ pic.twitter.com/J6BR3c9583 — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 9, 2025

Si los Yankees están dispuestos a pagar el alto precio que tendría su adquisición estarían añadiendo una pieza interesante a la rotación de Aaron Boone.

El serpentinero All Star bien podría estar entre los zurdos Max Fried y Carlos Rodón al frente del cuerpo de abridores, en un grupo que verá salir pronto a algunas de las piezas con las que inició la temporada.

Si los Yankees de Nueva York adquieren a Freddy peralta desde los Cerveceros de Milwaukee antes de la fecha límite de cambios, la rotación del manager Aaron Boone podría verse así, al menos hasta el regreso de Luis Gil: