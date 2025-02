La contundente respuesta de Lamine Yamal sobre si jugaría en el Real Madrid

Lamine Yamal tiene un vínculo indestructible con el FC Barcelona, donde debutó profesionalmente. Y a pesar de que en un futuro quizás pueda ir a otro equipo, sin dudas ese no será el Real Madrid, el máximo rival histórico del conjunto culé..

El delantero dio una entrevista exclusiva al medio Mundo Deportivo, donde se tocaron varios temas. Uno fue el relacionado con su presente y futuro, por lo cual los periodistas le preguntaron qué respondería si algún día lo llaman de la institución merengue, y dijo: “Es imposible. El Madrid, no”.

Con esa contundente respuesta, el español no dejó lugar a dudas. Además de eso, se fundió en halagos hacia el Barça, con el que tiene un compromiso total: "Creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará", agregó sobre una posible renovación de contrato.

A tal punto llega la felicidad que Lamine siente hoy en Barcelona que afirmó que si hay alguna propuesta de otro club, su entorno ni siquiera se lo comentaría, porque por el momento es inviable que él salga de allí.

“Me siento cómodo, que es lo más importante. Eso de hablar de estrellas o no estrellas, al final es jugar, demostrar lo que eres. No hace falta que te sientas la estrella, superior o inferior. No hace falta. Lo importante es estar cómodo, jugar por el equipo y que los compañeros te ayuden. Eso es suficiente”, añadió el futbolista de apenas 17 años, pero al que todos ya comparan con Lionel Messi.

Por supuesto el nacido en Esplugues de Llobregat también se refirió a la semejanza que hacen con el astro argentino y explicó: “Intento ser yo. Obviamente Messi, y yo siempre lo digo, es el mejor jugador de la historia y que te comparen con él quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero yo intento ser yo. Intento hacer mi camino y darlo todo por esta camiseta“.