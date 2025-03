Cristiano Ronaldo llega a marzo de 2025 a 73 goles de los 1.000 en su carrera

El 2025 será un año importante para Cristiano Ronaldo, no sólo porque es uno de los últimos en su carrera deportiva, sino también porque significa la oportunidad de llegar a los 1.000 goles; una meta que el astro se puso. Ahora alcanzó los 927 tantos y se acerca cada vez más.

El delantero fue titular en el partido que Al-Nassr protagonizó contra el Esteghlal Tehran el pasado 10 de marzo y allí marcó un gol de penalti. Con ese se encuentra ahora a 73 de la suma a la que pretende llegar.

El número parece alto, pero teniendo en cuenta la calidad del luso, podría no ser algo imposible de cumplir. A esto se le debe sumar el hecho de que está en una liga que no tiene el nivel de exigencia de la europea por ejemplo, donde pasó la mayor parte de su vida.

"Si no tengo ninguna lesión, esto para mí es lo más importante, lo quiero. Mi reto es llegar a los 1.000 goles", fue lo que dijo el ganador de 5 Balones de Oro en una entrevista que en 2024 dio a su amigo Rio Ferdinand y que se publicó en su canal de YouTube.

Este número deberá conseguirse antes de que Cristiano se retire. Sobre este tema él prefiere no dar pronósticos, ya que aseveró: "Mientras me sienta motivado, seguiré adelante”. Se muestra seguro sobre la idea de que es el mejor futbolista de todos los tiempos y no necesita que nadie más se lo diga.

En un diálogo reciente que mantuvo con a Edu Aguirre para el canal La Sexta, aseguró: "No siendo zurdo, estoy en el top 10 de jugadores que más goles han marcado con la izquierda... y con la cabeza, penaltis, faltas... De la derecha ya ni hablamos".

Respecto a cada uno de sus tantos, el máximo rival histórico de Lionel Messi dijo que podrá certificar con videos cada uno de esos, incluso cuando llegue a los 1.000. Según su opinión, no todos sus colegas pueden hacer eso ya que a muchos se les adjudican goles que nunca tuvieron ni siquiera una foto, y los puso así en duda.