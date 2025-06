Cristiano Ronaldo vs. Messi: ¿Quién es mejor a nivel de selecciones?

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha marcado una era dorada en el fútbol mundial. A nivel de clubes, sus logros son ampliamente conocidos, pero en el terreno internacional, con sus respectivas selecciones, la comparación adquiere una dimensión distinta, más emocional y compleja motivado a lo complicado que se hace evaluar competiciones disputadas cada dos o cuatro años.

Nadie debe dudar que CR7 es sinónimo de longevidad, constancia, perseverancia y liderazgo con la camiseta de Portugal. Desde su irrupción en una Euro 2004 en la que resultó electo Mejor Jugador Joven (pese a no evitar que su país perdiera en la final y como local, sorpresivamente ante Grecia), su trascendencia no ha dejado de crecer.

Los títulos del Bicho con la Seleção das Quinas llegaron con el tiempo: primero la Eurocopa 2016, donde, aunque actuó muy poco en el encuentro cumbre versus Francia debido a una lesión, lideró a los suyos a lo largo del torneo; luego la Nations League 2019 imponiéndose en la final a Países Bajos, y recientemente la edición 2025 de ese mismo certamen, batiendo a España en los penales, minutos antes de levantar el trofeo. En total, tres festejos que consolidan una trayectoria sólida y victoriosa en representación de su país.

Además, Ronaldo también es el máximo goleador en la historia de las selecciones, gracias a 138 tantos en 221 partidos; un registro que resalta su consistencia a lo largo de dos décadas y que ayuda a argumentar cómo ha transformado a Portugal de eterna promesa a potencia universal.

Sin embargo, Messi no sólo no tiene nada que envidiar a CR7; sus gestas con Argentina probablemente sean mayores, básicamente motivado a un ciclo pocas veces visto en el ámbito de combinados nacionales, y que aún no termina.

Paradójicamente, tras años de frustraciones con La Albiceleste, que incluyen derrotas en las finales de Copa América 2007 (vs. Brasil), 2015 (vs. Chile) y 2016 (vs. Chile), igual que en el desafío decisivo del Mundial 2014 frente a Alemania, el dueño de ocho Balones de Oro ha logrado una resurrección histórica al punto de comandar a los entrenados por Lionel Scaloni hacia la conquista de la Copa América en 2021 (vs. Brasil) y 2024 (vs. Colombia), aunado a la Finalissima 2022 ante Italia y especialmente la competición más importante de todas, la Copa del Mundo en Qatar 2022 y en la cual firmó doblete en el compromiso decisivo contra Francia.

Por si fuera poco, Leo fue nombrado MVP en los Mundiales 2014 y 2022, así como en la Copa América 2021, mientras que en faceta goleadora, el mítico ex mediapunta, extremo y "falso 9" del FC Barcelona cosecha 112 dianas en 192 encuentros con su nación (segundo en la lista general detrás de CR7), sin incluir que ha sido el motor creativo, emocional y hasta táctico de una selección que viene girando en torno al talento del genio rosarino, quien también cuenta en su palmarés con el oro olímpico en 2008.

En conclusión, Cristiano Ronaldo posee más goles oficiales para Portugal, siendo, igualmente, importante en la consecución de títulos. No obstante, la carrera de Messi representando a la Argentina puede considerarse de mayor impacto global, en función prestaciones-trofeos levantados.