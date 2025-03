¿Cuál es la etnia de Tiger Woods?

Tiger Woods nació el 30 de diciembre de 1975 en Cypress, California, Estados Unidos. Pero como sucede con muchas personas que residen en ese país, tiene raíces provenientes de distintos territorios.

Uno de los mejores golfistas de todos los tiempos es hijo de una mujer llamada Kultida Woods, nacida en Tailandia y de Earl, de nacionalidad norteamericana. Con detalle, el medio ESPN explica que el astro "es un cuarto tailandés, un cuarto chino, un cuarto afroamericano, un octavo caucásico y un octavo nativo americano".

Los progenitores de Tiger se conocieron en Bangkok: ella ejercía como secretaria y él cumplía una misión militar. Se enamoraron y decidieron vivir juntos en Estados Unidos, donde criaron al que sería un hombre relevante en el deporte, y desde pequeño le inculcaron la pasión por esa disciplina.

En una entrevista que dio a Oprah Winfrey, el billonario comentó: "De niño, mi nombre era 'cablinasiano'", haciendo referencia a una abreviatura que resume todas esas ascendencias, las cuales lleva con orgullo.

Según reveló Woods, su mamá lo llevó a sus 6 años a un campo de golf en Long Beach, California, y a los empleados les preguntó: "¿Puede mi hijo jugar aquí y practicar un poco?". En ese momento le daba 75 centavos para comprar un perrito caliente y él recuerda eso como un enorme acto de amor.

"Mi mamá era una fuerza de la naturaleza propia, su espíritu era simplemente innegable", dijo el golfista ante la prensa luego del fallecimiento de Kutilda. Además añadió: "Ella era rápida con la aguja y se reía. Era mi mayor admiradora, mi mayor apoyo, sin ella ninguno de mis logros personales habría sido posible".

Sobre su papá, el ganador de 15 majors, reconoció: "Era mi mejor amigo y el modelo de persona más grande que tuve. No estaría donde estoy hoy sin él, y me honra continuar su legado de compartir y ayudar". Es por eso que cuando murió expresó: "Lo voy a extrañar profundamente, pero me sobrecoge pensar en todas las grandes cosas que hizo en su vida".