¿Cuál es el Gran Premio de Fórmula 1 más caro?

𝙏𝙝𝙚 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙 𝙜𝙤𝙚𝙨 𝙤𝙣 🏆✨



The Formula 1 Grand Prix de Monaco extends its history for more unforgettable moments 🇲🇨



--



𝙇𝙖 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚 🏆✨



Le Formula 1 Grand Prix de Monaco prolonge son histoire pour des nouveaux moments inoubliables 🇲🇨… pic.twitter.com/cjNMAdRVq2