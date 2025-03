¿Cuál es la polémica entre Lamine Yamal y Rafael van der Vaart?

El pasado 23 de marzo, España consiguió el pase a semifinales de la Nations League de la UEFA. Lamine Yamal fue uno de los protagonistas, aunque el delantero se volvió noticia por una polémica que protagonizó con Rafael van der Vaart, ex figura de la selección holandesa.

Resulta que el hombre de 42 años ya había atacado al futbolista español durante el encuentro de las selecciones en la ida de los cuartos de final. "Veo cosas que empiezan a molestarme un poco", manifestó y añadió: "Pantalones un poco más abajo, sin mucho esfuerzo, gestos ligeramente superficiales".

Por otra parte el europeo siguió manifestando: "Ahí es cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento con cada minuto que juegas con España. Por muy bueno que seas, a esa edad tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido", haciendo una referencia directa a la estrella del FC Barcelona.

En la vuelta, Lamine erró un penalti pero fue clave en el 3-3 del tiempo reglamentario, ya que anotó un tanto. Fue después del estresante partido que usó sus redes sociales para escribir: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y ¡EN SEMIFINALES, VAMOS ESPAÑA!", en una clara respuesta a Van der Vaart.

La cuestión no terminó ahí, ya que Van der Vaart se hizo eco de las palabras de su colega, y reaccionó diciendo a la cadena Ziggo Sport: "Le aconsejaría a Lamine Yamal no preocuparse tanto por lo que dice un exjugador con sobrepeso". Además agregó: "El fútbol es divertido, pero no importante. Si te crees un Dios te vuelves desagradable".

Por otro lado, el polémico hombre aseguró que no le preocupa ningún tipo de reacción que pueda recibir por parte del público español, que por supuesto admira al delantero culé, al que el propio Lionel Messi eligió como su heredero futbolístico.