¿Cuál fue la suspensión a Sergio Ramos en la Liga MX por conducta violenta?

Sergio Ramos está viviendo su primera etapa en los Rayados de Monterrey, pero ya atraviesa su momento más difícil debido a que fue suspendido por un partido en el Torneo Clausura. El motivo fue que agredió a Guillermo Martínez, de los Pumas de la UNAM.

El español le propinó una patada a su rival, que generó la euforia de todos. El árbitro rápidamente le sacó tarjeta roja y a los 91' del encuentro debió abandonarlo. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol afirmó también que en realidad debió haber sido expulsado ya en el minuto 20, por juego agresivo contra otro futbolista.

"Existió un error arbitral al no señalar la conducta violenta del jugador 93 (Ramos) de Monterrey sobre el jugador 2 de Pumas (Bennevendo), que ameritaba la expulsión. Se ratificó la expulsión del jugador 93 del Monterrey por dar una patada al jugador 9 de Pumas (Martínez), cuando ya no estaba en juego el balón", se lee en el comunicado.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, dijo ante la prensa: "A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que el central tiene que estar afuera desde el minuto 20, más allá de que se llame como se llame, tiene que venir a ser ejemplo".

¿JUSTO? 👀



La Comisión Disciplinaria dio a conocer que el defensa español Sergio Ramos fue sancionado con UN partido de suspensión tras la tarjeta roja que recibió en el encuentro contra Pumas. pic.twitter.com/5UqShyU6Qs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 20, 2025

Por otro lado siguió manifestando: "Si lo de Sergio Ramos lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20, no al 90 y eso es lo que me molesta, porque cuando eres extranjero te miden con otra vara y aquí me parece que no fue así".

El reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol explica en su artículo 12: “Si un jugador se emplea o tiene la intención de emplearse con fuerza excesiva o con brutalidad contra un adversario cuando no le está disputando el balón, o contra un compañero de equipo, un miembro del cuerpo técnico, un miembro del equipo arbitral, un espectador o contra cualquier otra persona, independientemente de si se produce o no contacto, la acción será considerada conducta violenta”.