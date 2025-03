¿Cuál es el valor de mercado del jugador del FC Barcelona Raphinha en 2025?

Raphinha es actualmente una de las figuras más importantes del FC Barcelona, donde un vive un gran momento también desde lo personal. Esto se debe a que tiene el valor de mercado más alto de su carrera, con 80 millones de euros.

El brasileño comenzó su carrera profesional el 13 de marzo de 2016 y en ese momento estaba cotizado a 250 mil euros. La cifra aumentó a 2 millones, 16, 32, 40 y así sucesivamente, hasta llegar a los 50 millones durante su primera etapa en el club culé.

Fue en España donde el futbolista experimentó bajas en su valor de mercado, aunque remontó en 2025. En el poco tiempo que lleva de iniciado este año, ya se ha convertido en el 5° jugador oriundo de Brasil con más goles en el Barça, ubicándose así por detrás de Rivaldo, Evaristo, Neymar y Ronaldinho.

Desde el club actual del nacido en Río Grande del Sur, informan que es "un extremo técnico, con un buen regate y con una buena toma de decisiones". Además se aclara que tiene un juego "llamativo y atractivo que, acompañado de su madurez y mentalidad, le hacen ser un jugador alegre y útil".

El atacante está feliz con su presente en Barcelona y así lo dejó claro en una entrevista que dio a la revista France Football, donde dijo: “Un capitán tiene que luchar en el buen sentido de la palabra: por el club, por la camiseta que lleva, por sus compañeros. Tiene que apuntar a la excelencia, ayudar a los jóvenes y a los veteranos y aprender de ellos también. Donde he ido, siempre me he intentado asegurar que todo el mundo se sentía bien dentro del grupo”.

Su infancia transcurrió en el hostil ambiente de una favela, pero para él eso significó un desafío: “La gente enfrenta dificultades económicas y tiene pocas oportunidades de escapar de sus situaciones. Al mismo tiempo, alcanzar el éxito es increíblemente gratificante", aseveró.