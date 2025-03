¿Cuál será el valor de mercado de Luis Arráez para la temporada de 2026?

Luis Arráez será el primera base de los Padres de San Diego en este comienzo de la temporada 2025 de MLB, pero todos en el circuito saben que no terminará la campaña con este uniforme.

El utility venezolano de 27 años de edad entró a su última zafra de arbitraje, en la que ganará un salario de 14 millones de dólares antes de presentarse en la agencia libre de las Grandes Ligas.

Es por eso que de nuevo se le ha ligado en rumores de cambio, y aunque nada se ha concretado de momento, la situación de Arráez puede modificarse a medida de que se acerque la fecha límite de traspasos.

Ya en los playoffs de 2024 envió mensajes a la organización de San Diego, dejando saber que quería quedarse y que estaba abierto a negociar, pero los Padres están tratando de reducir la nómina y no le ofrecieron una extensión ni parece que lo harán. En cambio, está en primera línea para ser transferido en cuanto se presente la oferta correcta.

Haber obtenido el título de bateo en las últimas tres temporadas no le ha garantizado estabilidad. No tener una posición definida, que su defensa no sea sobresaliente, su falta de velocidad y sus pocos extrabases son elementos que pueden haber sido un obstáculo en su objetivo de establecerse en un lugar.

Pero tiene esperanzas de que en el invierno conseguirá un contrato multianual. Su contacto lo hace ideal para ser el primer bate de cualquier equipo con aspiraciones de competir en postemporada, siempre y cuando estén dispuestos a pagar su valor.

Luis Arraez is a hitting machine 🤖 pic.twitter.com/Y0qj9NHWk6 — MLB (@MLB) January 14, 2025

En este momento, su valor de mercado, según el portal especializado Spotrac, es de 154.4 millones de dólares por 9 años, para un salario promedio de $17.2 millones. Pero esa cifra puede aumentar si es campeón bate por cuarto año consecutivo o hace ajustes que le permitan dar más batazos de más de una base.

Si la primavera sirve de termómetro para lo que hará en la temporada regular, Arráez puede estar tranquilo de que conseguirá un buen pacto. Su línea en 16 juegos en la Liga de la Toronja es de .366/.366/.537 con OPS de .902, 4 extrabases, 7 remolcadas y una base robada.