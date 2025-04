¿Cuáles son las ventajas y desventajas para los Lakers del cambio con Pelicans por Zion Williamson?

Pese a sus escasos 24 años, Zion Williamson se encuentra en su sexta zafra de NBA, y quinta en activo tras no actuar en la 2021-2022 debido a una delicada lesión de rodilla. Sin embargo, el poderoso ala-pívot está teniendo, cuando el físico se lo permite, una destacada carrera, al punto que gusta a la gerencia de Los Angeles Lakers; misma que no descartaría contactar en un futuro no lejano a su par de New Orleans Pelicans.

De hecho, el medio Fadeaway World reveló que la plana mayor de los californianos quisiera reforzar la pintura con miras a la próxima zafra, motivo por el que intentaría negociar con los de Louisiana un canje que involucre al dos veces All Star.

En el escenario de que se concretara la operación y los Lakers adquieran a Zion, estos contarían con un interno de primera línea, quien aunque se ha perdido muchos partidos de NBA por lesiones ostenta notables 24.6 puntos de media con 7.2 rebotes y 58.9% de campo, aunado a que puede embocar el triple, producto de 33.0% de carrera.

Asimismo, Williamson está bajo control laboral hasta el 2028, por lo que Los Angeles disfrutaría del preponderante interno, de conseguirlo en el venidero verano, al menos durante tres campañas.

Eso sí, hay varios contras en la operación en cuestión del lado californiano. El surgido en la Universidad de Duke ha accionado en 214 de 492 desafíos desde su arribo a la National Basketball Association en 2019, lo que significa apenas el 43%, como consecuencia de problemas múltiples de rodilla y espalda respectivamente.

En otras palabras, es un riesgo elevado absorber un contrato al que le restan más de 126 millones de dólares por pagar de un jugador extremadamente propenso a las lesiones, y peor aún si la directiva de Lakers se desprende de uno de los grandes activos de la organización, Austin Reaves, quien entraría en el traspaso junto con el alero fuerte japonés Rui Hachimura y al menos una primera ronda futura del draft.

Entretanto, el salario de Zion Williamson irá de 39.4 millones de dólares en la 2025-2026 a 42.1 durante el curso siguiente y 44.8 en la 2027-2028; por consiguiente, la gerencia de Hollywood tendrá menos espacio en su nómina para obtener un centro o un alero anotador élite, factores del cual carecería a mediano plazo.

En conclusión, los Lakers no deberían entregar a Reaves para adquirir al puesto 4 de los Pelicans, salvo que el primero no quiera extender contrato en los próximos meses.