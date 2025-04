¿Cuándo Carlo Ancelotti será despedido por el Real Madrid?

Carlo Ancelotti supo ser un director técnico brillante en el Real Madrid y por eso ya es parte de la historia. Sin embargo, en el último tiempo no ha dado los resultados esperados, lo cual podría desembocar en su salida.

De acuerdo a fuentes cercanas al club merengue (que se comunicaron con ESPN), en los próximos días el italiano se reunirá con Florentino Pérez, el presidente, para tratar su salida. Aparentemente esto es algo inevitable, debido a que según informaron "el resultado esperado es que el entrenador abandone el club después del último partido de LaLiga de la temporada".

Otra cosa que dejaron en claro las personas consultadas, es que la idea es despedir al europeo como se merece, al ser uno de los mejores estrategas que pasaron por el Real Madrid. Mientras tanto, desde allí aún tratan de asimilar la derrota en la final de la Copa del Rey, sufrida ante el FC Barcelona, la cual también fue un desencadenante para la reunión que ahora se programa.

“Puedo seguir, puedo parar. Será un tema de las próximas semanas, no de hoy”, dijo Ancelotti ante la prensa tras la final y sobre su futuro profesional. Cabe recordar que son cada vez más fuertes los rumores que indican que el DT se irá a la selección de Brasil, y el periodista Lauro Jardim manifestó sobre el tema: “Las negociaciones han avanzado, pero la previsión es que no se anuncie nada hasta finales de este mes".

En otra parte de su alocución, el entrenador fue claro al decir: "No quiero hablar de mi futuro. Lo hablaremos con el club al final de la temporada. Siempre he tenido una excelente relación. No habrá ninguna confrontación".

En caso de que el nacido en Reggiolo efectivamente se vaya de Madrid, habrá que pensar quién lo reemplazará. En este marco, la solución a corto plazo sería un nombramiento interino y aquí las opciones oscilan entre el director deportivo Santiago Solari, el entrenador del Castilla Raúl González y el director técnico sub-19 Álvaro Arbeloa.