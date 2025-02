¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre FC Barcelona y Atlético de Madrid de Copa del Rey?

El FC Barcelona y Atlético de Madrid viven momentos decisivos en la Copa del Rey. Sin embargo después de haber disputado el partido de ida de las semifinales, este 25 de febrero, ahora deberán esperar hasta el próximo miércoles 2 de abril para disfrutar del segundo encuentro.

Ese partido se desarrollará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, donde los colchoneros son locales. Inaugurado el 16 de septiembre de 2017, tiene capacidad para recibir a 70.460 personas en cada evento que se realiza y será en ese lugar donde se definirá el pase a la final del torneo.

Esto no ha terminado ⚔️ pic.twitter.com/gw57RCWEIW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2025

El juego de ida de los equipos terminó con el marcador en 4-4 y tuvo como protagonistas de los culés a Pedri, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Robert Lewandowski, que anotaron los tantos. En el caso de los colchoneros, los goleadores fueron: Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Alexander Sørloth.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reconoció en rueda de prensa que en todo momento experimentó una verdadera montaña rusa de emociones. Además dijo: "Los chicos han demostrado un espíritu de cómo competir que me apasiona".

El argentino manifestó también: "Los cambios en el segundo tiempo revitalizaron al equipo y nos dieron valentía en los últimos metros para atacar con más gente. Ha sido un partido abierto contra un rival muy difícil y hemos demostrado que nosotros también tenemos nuestras armas".

Hansi Flick se mostró con más dificultad al momento de encontrar motivación tras el partido. Dijo que estaba "frustrado" por el empate: "No es el mejor resultado, no me ha gustado encajar el último gol. Somos un equipo joven y trabajaremos para mejorar y aprender de nuestros errores", añadió.

El alemán fue contundente al aseverar: "Podemos ganar en el Metropolitano", aunque no dudó en halagar a sus rivales: "Son un equipo fantástico, con muy buenos jugadores. Nos han presionado bien en los últimos minutos para poner el empate", contó.