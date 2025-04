¿Cuántas Champions League tiene el Arsenal?

La Champions League es el torneo a nivel de clubes más prestigioso del mundo y por eso todos los equipos que participan quieren ganarlo. El que hasta ahora no lo logró fue el Arsenal, por lo cual tiene aún esa deuda pendiente.

El club de Reino Unido estuvo una vez muy cerca de levantar La Orejona y fue en la edición 2005-2006 de la competición, cuando encontró en la final al FC Barcelona. Cayó por 2-1 y ese día es para muchos de sus entonces integrantes un recuerdo difícil.

Thierry Henry era en esa época el capitán del Arsenal, y diez años después reconoció en una entrevista a Marca: "No hay un solo día de mi vida en que no me acuerde de aquel partido", dejando en claro así que sigue siendo una piedra en su zapato.

El conjunto inglés estaba dirigido en aquel año por Arsène Wenger, que de alguna manera coincide con Henry ya que se lamenta no haber ganado: "Básicamente, perdimos la Copa de Europa en los últimos 13 minutos y con diez hombres", manifestó.

El entrenador por otro lado comentó: "Lo que lamento de aquella final es que nos quedamos enseguida con diez hombres, cuando estábamos jugando bien. Esa misma temporada habíamos eliminado al Real Madrid de Zidane y Beckham, y también a la Juventus, antes de enfrentarnos al Barcelona en la final".

Roberto Pires se une a la lista de las figuras que recuerda con sabor agrio aquel juego. En este caso se debe a que el DT decidió cambiarlo, algo que enojó al ex centrocampista: "Estaba tan enfadado con Arsène que ni lo miré a la cara, y él a mí tampoco, porque sabía de mi cabreo. Esa noche no pude dormir. Se trató del momento más duro de mi carrera", reconoció.

Sin embargo el propio entrenador le dijo días después de la final: "Quiero que sepas que hacerte salir en aquella final, fue la peor decisión que he tomado hasta ahora", según relató Pires, lo cual de alguna manera le sirvió para sanar el malestar que sintió.