¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1.000 a febrero de 2025?

En 2024, Cristiano Ronaldo dejó en claro que tenía la meta de llegar a los 1.000 goles en su carrera. Hoy está a 75 tantos de ese objetivo, y sus 40 años recién cumplidos, no le impedirán seguir luchando por conseguirlo.

El delantero fue titular en el partido que este 25 de febrero el Al-Nassr protagonizó contra el Al-Wahda, en el marco de la Primera División de la liga saudí y marcó un gol en el minuto 48, con lo cual llegó a los 925 en su brillante camino profesional.

En una entrevista que el luso protagonizó con su amigo Rio Ferdinand, manifestó: "Quiero alcanzar los 1.000 goles", además de añadir: "Si no tengo ninguna lesión, esto para mí es lo más importante, lo quiero".

Fiel a su estilo, el ganador de 5 Balones de Oro generó una gran polémica al poner en duda la cantidad de tantos que algunos de sus colegas han marcado a lo largo de la historia: "Todos los goles que he marcado están grabados en video. Y si quieres más goles, también puedo traerlos de los entrenamientos. Y después le demostraré a la gente que prefiere a este jugador o que este es el mejor. Eso no me importa", manifestó.

"Yo puedo probar que sean mil. Los respeto a todos, pero mis goles están certificados”, siguió explicando el europeo. A pesar de tener 40 años, la estrella todavía no piensa retirarse y eso debe a que continúa al más alto nivel.

"No sé cuándo voy a terminar", aseveró y finalizó: "Cuando juegas más, aprendes muchas, muchas cosas. Una cosa que he aprendido es a disfrutar el momento. Porque no sabes qué va a pasar mañana. Sé que todavía me veo bien. El día que empiece a sentir que no produzco nada, haré las maletas y me iré, pero estoy muy lejos de eso".