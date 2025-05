¿Cuántos millones vale el central del FC Barcelona Ronald Araújo?

Ronald Araújo es uno de los mejores futbolistas que dio Uruguay al mundo y en su camino profesional, su valor de mercado fue cambiando hasta llegar al actual, que es de 50 millones de euros.

El medio especializado Transfermarkt informa que el defensor se cotiza así en un año en el que renovó contrato con el FC Barcelona, en medio de fuertes negociaciones donde los ejecutivos intentaron retenerlo, mientras otros clubes lo querían fichar.

🎙️ Las declaraciones de Ronald Araujo tras firmar su renovación pic.twitter.com/sXFEk2NtQB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 23, 2025

El uruguayo debutó profesionalmente el 18 de septiembre de 2017 con Boston River, un club de su país natal. En ese momento cotizaba a 175 mil euros y un año después se incorporó al FC Barcelona, subiendo el monto a 1.5 millones.

Ese número se mantuvo hasta el 2019, cuando el futbolista ya valía 2 millones. En 2020 subió varias veces, llegando a los 15 millones, mientras que en 2021 llegó a los 35 millones.

Para 2022 el defensa central cotizaba a 40 millones y durante ese mismo año aumentó 20 millones más. En 2023, el monto tocó los 70 millones de euros, pero en 2024 bajó, hasta llegar a los 50 millones de hoy.

Varios motivos explican el descenso en el valor de mercado de Ronald Araújo y algunos son los errores importantes que cometió en partidos clave, las lesiones que sufrió y afectaron su rendimiento, problemas contractuales y la competencia interna, que siempre tiene incidencia en este aspecto.

"Cuando llegué al Barcelona no podía controlar la pelota y me iba frustrado a mi casa. Pensaba: 'No puedo estar acá y no puede ser que no pueda controlarla o jugar'", dijo alguna vez el defensor sobre el desafío que enfrentó al irse a Europa. Sin embargo, expresó que con trabajo y entrega aprendió a tener confianza en sí mismo.

Tras renovar en 2025 dijo: "Es una felicidad enorme estar en este club, el mejor equipo del mundo. Es tremendo, doy las gracias a Dios, a mi familia, a mi pareja... Es muy importante para nosotros".