Dani Alves es absuelto del delito de presunta agresión sexual

El ex futbolista brasileño Dani Alves fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en España, de un presunto delito de agresión sexual en una discoteca de Barcelona, en diciembre de 2022.

Según el diario El País, el juzgado integrado por tres mujeres y un hombre consideraron que el testimonio de la presunta víctima no era un argumento suficiente para mantener una condena que originalmente debía ser de cuatro años y medio en prisión, aunado a la carencia de pruebas concluyentes en el caso.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona https://t.co/0vJRZUKYHn pic.twitter.com/n6zAL3q55K — EL PAÍS (@el_pais) March 28, 2025

De hecho, el TSJC validó por unanimidad el recurso prestado por la abogada de Alves, al tiempo de desestimar los de la Fiscalía; misma que pedía aumentar la pena hasta los nueve años de cárcel. Mientras tanto, la parte acusadora demandaba un castigo de 12 años en prisión para el antiguo capitán de la selección brasileña.

"De momento sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leerme la sentencia pero estamos muy felices. Yo confiaba en el tribunal, pero no puedo hablar más. Son momentos muy emocionantes. ¿Si pediremos indemnizaciones? De momento no podemos decir nada", declaró a los medios españoles la defensora legal de quien se erigiera en una leyenda de clubes como el Sevilla y el FC Barcelona.

🚨 El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha absuelto a Dani Alves de la condena por agresión sexual de la que se le acusaba.



❌ "No se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia". pic.twitter.com/DXppGF0TwB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 28, 2025

Tras la acusación de agresión sexual y previo a ponerse a las órdenes de las autoridades españoles, Dani Alves se encontraba jugando con los Pumas de la Liga MX (México), equipo que incluso lo demandó recientemente, aunque sin éxito alguno, por considerar que el sudamericano había incumplido con el pacto laboral en enero de 2023.

El nacido en el estado de Bahía, hoy con 41 años de edad, pasó 14 meses en la cárcel antes de pagar una fianza de 1 millón de euros en marzo de 2024.