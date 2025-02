¿Deben los Astros firmar a Alex Verdugo como seguro de José Altuve en el jardín izquierdo?

El plan de los Astros de Houston sigue en marcha y todo apunta a que José Altuve será el titular del jardín izquierdo cuando la temporada de MLB 2025 sea inaugurada.

La estrella venezolana ha jugado 14 años en las Grandes Ligas siempre como segunda base, pero ha aceptado la mudanza y se alista para el desafío, aunque sabe que tendrá que trabajar mucho en algunos aspectos.

“Trabajo todos los días en ello. Comenzar de cero en una posición nueva no es nada fácil. Nuestro estadio tiene unas medidas bastante particulares, pero tengo mucho tiempo para adaptarme”, dijo Altuve a la prensa. “Lo he hecho mejor de lo que creía. Todavía me adapto. Me va a ayudar a que el factor de que en Houston tenemos techo. Es un gran desafío”

En el cuerpo técnico de Houston son conscientes de que la verdadera prueba vendrá en competencia. “Una cosa es la práctica, donde podemos controlar el ambiente y la carga de trabajo, pero una vez que empiece el juego será puesto a prueba y tendremos una mejor idea de dónde está”, declaró el manager Joe Espada.

Pensando en eso, hay quienes plantean que los Astros busquen a un jardinero en el mercado para que se convierta en un respaldo por si el experimento no funciona. Tienen en la plantilla a Mauricio Dubón, que jugó en la pradera izquierda en 2024, pero irían un nivel más arriba si contratan a Alex Verdugo.

Con 28 años de edad, Verdugo ha visto un declive importante en sus números ofensivos, pero a la par se ha consolidado como uno de los mejores jardineros defensivos del circuito. No ha ganado un Guante de Oro, pero ha sido finalista dos años seguidos y fue esta destreza la que lo mantuvo como titular todo el año con los Yankees, incluidos los playoffs.

La experiencia en postemporada es un valor agregado que ofrece el jugador de origen mexicano y que los siderales, que han clasificado consecutivamente desde 2017, aceptarían de buen agrado.

Pero son los números defensivos de Verdugo los que pueden terminar por convencerlos. En sus ocho temporadas en las mayores ha jugado en las dos esquinas del outfield, pero en 2024 en el bosque izquierdo del Bronx fue un maestro: cometió sólo un error y su porcentaje de fildeo fue de .996; fue segundo en Putouts en la Liga Americana con 268 y quinto en asistencias con 7.

De por vida como patrullero izquierdo tiene DRS (carreras defensivas salvadas) de 29, lo que significa que evita muchas más anotaciones de las que permite y su Calificación del Rating Defensivo de FanGraphs (evalúa la capacidad global de un jugador en defensa) es de 17.9.

No hay dudas de que Verdugo podría ser de ayuda para este rol si deciden dar marcha atrás con el plan de mudar a Altuve, siempre y cuando no esperen que su producción ofensiva sea protagonista. Puede dar 15 jonrones y 30 dobles por año y remolcar más de 60 carreras, pero este aspecto de su juego ha sido muy irregular.