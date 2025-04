Las declaraciones del cerrador Devin Williams que preocupan a los Yankees

Devin Williams, cerrador de los Yankees de Nueva York, emitió unas declaraciones que preocupan al seno de la organización. El serpentinero no ha tenido un buen inicio con su nueva organización y eso se le nota cuando habla de su situación.

"No me he sentido al 100% hasta este momento, pero diría que cada vez estoy más cerca", dijo Williams, tras ser cambiado en el noveno inning, en la victoria de su equipo 4 por 3 sobre los Tigres de Detroit el miércoles.

Basta con ver su efectividad, que se disparó a 12.00, para sentir que hasta ahora el proyecto de Williams como cerrador no ha estado bien. De hecho, fue sustituido por Mark Leiter Jr., quien se apuntó el último out de la victoria de los Yankees.

Cabe recordar que Williams permitió un sencillo para que los Piratas dejaran en el terreno a los Yankees el pasado 6 de abril. El derecho llegó a la organización con bombos y platillos, pero hasta ahora no ha dejado su mejor versión.

"Estoy seguro de que esto será un recuerdo lejano a medida que avanzamos", dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

Los Yankees adquirieron a Williams en el invierno, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, a cambio del lanzador abridor Néstor Cortés. El derecho dejó una brillante efectividad de 1.25 y un WHIP de 0.97 en 22 apariciones en 2024 y tiene 69 salvamentos en su carrera en las Grandes Ligas. Ahora solo toca tener paciencia y que muestre lo mejor de su repertorio.