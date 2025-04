Las declaraciones de Devin Williams tras perder el puesto de cerrador de los Yankees

En las dos últimas temporadas, los Yankees de Nueva York han tenido problemas con el cerrador del equipo. El año pasado empezó Clay Holmes como el cerrojo y después perdió el puesto con Luke Weaver, quien se adueñó del noveno inning.

Ahora parece suceder lo mismo con Devin Williams. El estelar relevista no ha estado cerca de sus buenas actuaciones en años recientes con los Cerveceros de Milwaukee y el manager Aaron Boone anunció que Weaver lo remplazará en el rol de cerrador.

Williams tiene marca de 0-2 con 11.25 de efectividad, apenas 4 salvados, 8 ponches y 7 boletos en 8 entradas de trabajo, todo esto después de dejar 1.83 de efectividad en seis campañas con Milwaukee, acumulando 68 rescates.

Devin Williams shares what he plans to work on moving forward.#YANKSonYES pic.twitter.com/0MwyDRDH6a — YES Network (@YESNetwork) April 28, 2025

"Como han ido las cosas, realmente no me sorprendió. Ser cerrador es un rol que debes ganártelo y no lo he hecho", dijo Williams a la cadena YES Network. "Estoy decepcionado. He trabajado durante años para ganarme el puesto de cerrador, no se siente bien".

"Creo que no estoy teniendo convicción cuando estoy en el montículo. Tengo que arreglarlo y ganarme la confianza otra vez. He comenzado de mala forma y tengo que mejorar", añadió.

Williams tuvo una gran actuación en la pretemporada con los Yankees, pero desde que comenzó la ronda regular no ha tenido el comando de sus pitcheos. Quizás pueda volver al puesto de cerrador cuando demuestre que está preparado para tener el mismo impacto que tenía en los Cerveceros, que lo llevó a ser uno de los mejores cerrojos de las Grandes Ligas.