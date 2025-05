Las declaraciones de Paul Skenes que acaban con las esperanzas de los Yankees

Paul Skenes fue fuertemente vinculado con los Yankees de Nueva York. Muchos reporteros informaron que el conjunto del Bronx podía estar negociando un cambio antes de la fecha límite por el lanzador derecho de los Piratas de Pittsburgh, pero todo parece indicar que no sucederá.

Skenes no está prestando atención a los rumores de cambio que se han intensificado durante las recientes dificultades del equipo de los Piratas, quienes se ubican en el fondo de su división, con récord de 19 y 34.

"No importa en absoluto las conversaciones de traspaso", declaró Skenes a Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette. "No me voy a ninguna parte, no creo. Tengo que encontrar la manera de seguir mejorando este lugar".

"No hay fundamento en todo lo que se escucha en redes sociales, medios de comunicación y cosas así", declaró Skenes, según Associated Press.

El actual Novato del Año de la Liga Nacional está teniendo una gran segunda temporada en las Grandes Ligas, con una efectividad de 2.36 y un WHIP de 0.95, con 70 ponches en 11 aperturas. Aun así, no ha recibido apoyo ofensivo de sus compañeros, que se traduce en un récord de 3-5.

Sumar a Skenes a una rotación que ya cuenta con Max Fried es todo un sueño para los Yankees, que podrían estar dispuestos a entregar prospectos top como George Lombard Jr. o Spencer Jones a cambio de uno de los mejores abridores de la MLB.

Sin embargo, Pittsburgh tiene un proyecto alrededor del derecho de 22 años de edad y será complicado que busquen una transacción que lo involucre.