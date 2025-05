Los equipos que competirán con los Lakers por el cambio de Giannis Antetokounmpo

Los Lakers tendrán competencia en las negociaciones por Giannis Antetokounmpo. Desde que el equipo de Los Angeles y los Milwaukee Bucks fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs, se ha venido hablando de la posibilidad de que el griego se uniforme de oro y púrpura la próxima campaña.

Para los Lakers, sería sumar una estrella con la que se convertirían en el principal favorito al título. Basta con revisar la hoja de vida del ala-pívot: ocho veces All-Star y All-NBA, cinco veces equipo All-Defensive, Jugador de Mayor Progreso en 2017, Jugador Defensivo del Año en 2020, premios Kia NBA MVP consecutivos en 2019 y 2020, MVP del Juego de las Estrellas en 2021 y MVP de las Finales de ese mismo año.

Sin embargo, se habla de otras ciudades para recibir al europeo. "Me dijo una persona que en Milwaukee sólo se habla de las grandes ciudades para recibir a Giannis: algún equipo de Los Angeles o de Nueva York, o quizás Miami; no es un mercado grande, pero sí glamoroso, de tamaño mediano. También incluyeron a Chicago, y tal vez Houston", dijo hace unos días Howard Beck, de 'The Ringer'.

Knicks, Bulls, Rockets y el Heat serán los principales rivales de los Lakers por Giannis, que viene de promediar 33.0 puntos, 15.4 rebotes y 6.6 asistencias por partido en la primera ronda de playoffs ante los Indiana Pacers.

El griego viene de una gran ronda regular, con 30.4 puntos (el segundo mejor de la NBA), 11.9 rebotes y 6.5 asistencias por partido, siendo nuevamente candidato al MVP.