Ex campeón de los Lakers crítica la unión de LeBron James y Luka Doncic

Los Angeles Lakers se encaminan hacia una pretemporada crucial con el objetivo de reestructurar su roster alrededor de LeBron James y Luka Doncic. La llegada del astro esloveno en febrero pasado ha generado gran expectativa ofensiva, pero también ha levantado cuestionamientos sobre el equilibrio defensivo del equipo, una de las debilidades más notorias durante su eliminación ante los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs.

Con LBJ acercándose a los 41 años y el Wonder Boy consolidado como una superestrella de 26, el gerente general Rob Pelinka enfrenta la tarea de construir un conjunto competitivo que pueda aspirar al campeonato, y no sólo a una siembra alta en la etapa regular.

Si bien el poder en ataque parece estar asegurado, y más si el escolta Austin Reaves no sale traspasado en verano, la retaguardia continúa siendo la principal área de preocupación, así como la necesidad evidente de incorporar un pívot de nivel.

De esa forma, un antiguo ganador del anillo de NBA con los propios Lakers, expresó dudas sobre el potencial del dúo James-Doncic. Pues en una reciente entrevista en el podcast "All The Smoke", Danny Green habló sin rodeos: “Creo que son explosivos ofensivamente, pero les falta mucho en defensa; y es difícil ganar un campeonato cuando tu mejor jugador tiene 40 años. LeBron sigue rindiendo, pero no veo a ese equipo ganando con esa fórmula”.

Aunque no accionó en la 2024-2025, el dueño de 15 ejercicios en la elitista competición estadounidense fue importante para Los Angeles en la 2019-2020, cuando dicha franquicia logró su último anillo. Previamente, el antiguo escolta ayudó a San Antonio Spurs a llevarse los máximos honores en la 2013-2014 y a Toronto Raptors en la 2018-2019.

Green agregó que, a pesar de su edad, LeBron defiende mejor que Doncic en este punto de sus carreras; comentarios que no pasaron desapercibidos, especialmente considerando que los Dallas Mavericks habrían decidido prescindir del estelar base esloveno debido a preocupaciones similares.

De cualquier forma, los Lakers deberán ajustar piezas en su nómina y fortalecer sus debilidades; poste bajo y la segunda unidad, en vías de soñar con llegar hasta las Finales de la NBA en 2026.