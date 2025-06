Ex centro de la NBA cree que LeBron James debe retirarse: "No va a ganar un quinto anillo"

LeBron James ha demostrado que está en un óptimo nivel pese a tener 40 años de edad. Lo demostró con sus excelentes números en la temporada con Los Angeles Lakers, pero hay algunos pocos que creen que debe retirarse.

El ex pívot de la NBA Olden Polynice opinó que el veterano de los Lakers debe retirarse, ya que a su juicio, no tendrá la oportunidad de ganar otro anillo. Sin embargo, el equipo de Los Angeles está buscando armar un buen equipo para la campaña 2025-2026.

El ex pívot jugó 15 campañas en la liga, aunque no tuvo una carrera tan larga como la de LeBron. Insistió en que no cree que James gane otro campeonato y que el de 2020 fue el último, y así lo dijo en el programa Fast Break de Byron Scott.

“El tema de la longevidad, creo que ya se está exagerando un poco, porque digo: hermano, ¿qué más quieres hacer? Ya es hora de que empieces a pensar en retirarte. No va a conseguir un quinto anillo a menos que lo compre. Eso no va a pasar.”, dijo el exjugador.

Los Lakers ciertamente mostraron algunas falencias en su juego en los playoffs, al no tener a un centro dominante capaz de detener a los internos de los Minnesota Timberwolves, que ganaron la primera serie de playoffs ante los Lakers 4-1.

James parece tener ganas de seguir en la mejor liga del mundo por dos o tres años más, así que

Polynice seguirá viendo a James escribiendo su leyenda en la NBA.