Ex jugador de los Lakers cree que el equipo no necesita a Austin Reaves y deben cambiarlo

Los Angeles Lakers afrontan un verano crucial para definir el rumbo de su proyecto deportivo, y una de las decisiones más delicadas gira en torno a Austin Reaves.

El escolta de 26 años ha sido una figura clave en el popular equipo durante las últimas temporadas, pero su rendimiento reciente en los playoffs ha generado dudas sobre su permanencia, aunado al hecho de que puede romper su contrato en junio de 2026, motivo por el cual, de no traspasarlo antes de febrero próximo la gerencia se arriesga a verlo marchar "gratis".

Reaves completó una ascendente y notable fase regular, promediando 20.2 puntos, 5.8 asistencias y 37.7% en triples, consolidándose como una de las principales armas ofensivas de los Lakers. Sin embargo, cayó considerablemente en la primera ronda de playoffs ante los Minnesota Timberwolves; serie en la cual dejó medias de 16.2 unidades, 3.6 asistencias y 31.9% desde el perímetro, al tiempo que los de amarillo y púrpura fueron eliminados en apenas cinco compromisos.

Semejante bajón encendió las alarmas en la directiva angelina, dado que a pesar que el joven tirador ha sido importante en el vestuario y es muy querido por la afición, su encaje junto a Luka Doncic tampoco luce como el más natural debido a que ambos comparten características similares. De hecho, un ex jugador de los californianos piensa que en el Crypto.com Arena tendrían que intentar prescindir de AR15 en pro de obtener en un cambio a un centro de alto rango.

“Tienes a la figura clave en ese puesto (armador), que es Luka (Doncic); no necesitas necesariamente la segunda mejor opción. Vas a mejorar si consigues en un traspaso a un interno de primer nivel”, comentó Lou Williams en el programa "Run It Back on DanDuel TV"

Quien fuera elegido tres veces Sexto Hombre del Año representó a los Lakers durante campaña y media, entre 2015 y 2017, totalizando 16.8 puntos con 36.4% en tiros de tres. El dueño de 17 ejercicios en la NBA agregó que los Lakers tampoco se equivocarán si salen de Reaves en una operación en la cual adquieran a un pívot no necesariamente élite, acompañado de un buen jugador de rol para la banca.