Ex jugador de los Yankees no se sorprendió cuando Juan Soto firmó con los Mets en la agencia libre

Ya va buena parte de la temporada 2025 transcurrida y todavía se sigue hablando del contrato que consiguió Juan Soto con los Mets de Nueva York, dejando plantados a los Yankees, que habían hecho una oferta similar, pero el dominicano prefirió Queens en lugar del Bronx.

Esta semana se medirán los Yankees y los Mets y obviamente el tema será Soto, quien el año pasado ayudó a los Mulos del Bronx a acceder a la Serie Mundial por primera vez en 15 años, gracias a la mejor temporada de su carrera.

"Creo que la Serie del Subway es simplemente otra serie en la que tenemos que salir a intentar ganar", dijo Soto, según un artículo del 14 de mayo de Manny Gómez de NJ.com. "Tenemos que seguir adelante, olvidarnos de a quién nos vamos a enfrentar y simplemente intentar ganar la serie porque, al final, para eso estamos aquí".

El legendario lanzador de los Yankees y también de los Mets, David Cone, explicó por qué esta decisión de Soto era previsible.

"A decir verdad, no me sorprendió en absoluto", dijo Cone al periodista Jay Horwitz. "Gracias a mi regreso al Día de los Veteranos... con los Mets, tuve la oportunidad de conocer a los dueños. Conocí al Sr. y la Sra. Cohen. Y vi de primera mano lo dinámicos y cálidos que son. En particular, lo interesados ​​que estaban en pasar tiempo en el clubhouse y conocer a los chicos, y lo accesibles que eran".

"Así que lo supe de inmediato... No me sorprendió. Pude ver cómo convencían a Juan Soto y a su familia de un ambiente familiar con los Mets. Y eso es lo que está pasando en Queens ahora mismo. Esa es la dinámica", agregó.