Falleció la leyenda George Foreman: ¿Qué ganó en el boxeo?

El mundo del boxeo se encuentra impactado tras la muerte de George Foreman a los 76 años, el ídolo de ese deporte y quien tras su retiro, se desempeñó como un exitoso empresario y pastor de la iglesia evangelista.

El deceso del ex púgil se produjo este 21 de marzo en Houston, Texas, donde vivía. El anuncio llegó de la mano de sus familiares, quienes en redes sociales escribieron: "Nos sentimos destrozados", además de definirlo como "un predicador y esposo devoto, padre amoroso y bisabuelo orgulloso".

Foreman es una leyenda por haber marcado al boxeo con sus míticas peleas. Entre todas, la que se destaca es la que protagonizó en 1974 contra Muhammad Ali y en la que el primero perdió de manera sorpresiva. Se produjo un documental sobre el enfrentamiento llamado "When We Were Kings", que ganó un premio Oscar.

Entre los logros del ícono se encuentran el haber sido 2 veces campeón del mundo en la categoría peso pesado (en 1973 y 1994, la última a los 45 años), y haber conquistado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968.

"Big George" se retiró dos veces del boxeo: la primera fue en 1976 tras caer por 2 puntos frente a Jummy Young en Puerto Rico. En aquel momento decidió dedicarse a ayudar a jóvenes a salir de la calle a través del deporte, pero por supuesto esto tuvo consecuencias en su economía y por eso optó por volver al cuadrilátero.

En 1999 confirmó que definitivamente dejaría el deporte, y aunque aseguró que podría volver nuevamente en 2004, finalmente abandonó esa idea. Terminó así una carrera espectacular con un récord de 76 victorias (68 por nocaut) y apenas 5 derrotas.

Los especialistas definen al estadounidense como un "pegador anestesiante", además de ser "famoso por su estilo veloz, un gancho de izquierda implacable y buenos movimientos".

Quizás su enorme capacidad en el boxeo estuvo influenciada por la infancia y adolescencia difícil que atravesó. A corta edad ya estaba sumido en el alcohol, hasta que decidió dar un giro e ingresar a un centro de capacitación laboral para jóvenes en Pleasonts, California, donde su vida cambió para siempre.