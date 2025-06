FC Barcelona oficializa el fichaje del portero Joan García por las próximas 6 temporadas

El FC Barcelona oficializó este miércoles el fichaje del portero Joan García por las próximas 6 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. La llegada del ex guardameta del Espanyol, dejando de lado la polémica rivalidad entre ambos clubes, es un acierto total de la directiva, que se hizo del mejor arquero de LaLiga, pagando su cláusula de 25 millones de euros.

"El FC Barcelona ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del jugador Joan García. El coste de la cláusula ha sido de 25 millones de euros más IPC. Este viernes el jugador firmará contrato con el Barça para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, en un acto privado en las oficinas del FC Barcelona", rezó el comunicado del club.

Cabe recordar que García tenía ofertas de equipos como el Arsenal y el Newcastle de la Premier League, sin embargo, su agente y familia fueron importantes en su decisión de dejar atrás su etapa en el Espanyol para abrirse paso en el primer equipo de Cataluña, algo de seguro resonará en la afición del club que defendió hasta hace pocas semanas.

“Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis”, dijo García en su mensaje en las redes sociales.

"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona siempre con humildad, esfuerzo y siempre con el orgullo de defender la portería del Real Club Deportivo Espanyol. Quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no sólo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí”, finalizó.