Fernando Tatís Jr. afirma que es el mejor jugador de la MLB: "Nadie me supera en el terreno"

Fernando Tatís Jr. se autoproclamó como el mejor jugador de las Grandes Ligas. El dominicano de los Padres de San Diego reconoce que hay otros jugadores impresionantes, pero destaca todas las cosas que puede hacer en un terreno de juego.

"Respeto mucho a todo el talento que hay en la MLB", dijo Tatis, según Kevin Acee del San Diego Union-Tribune. "Definitivamente los reconozco. Pero cuando estoy al 100% y mi cabeza está en el lugar correcto, siento que no soy el segundo de nadie".

"Pero definitivamente sé lo que se necesita para brillar, especialmente por la competencia que hay ahí afuera. Ver jugadores tan buenos en esta era del béisbol, solo te hace querer ser mejor y mejorar. Así que, definitivamente estoy en ese papel y espero ser la mejor versión de mí mismo".

Tatis agregó que la forma en que se siente de cara a la temporada 2025 es similar a cuando terminó como finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2021 gracias a 42 jonrones, 97 carreras impulsadas, 25 bases robadas y un OPS de .975 en 130 juegos ese año.

"No me he sentido tan bien desde la temporada baja de 2020 hasta 2021", dijo Tatis. "Se siente genial. Mi cuerpo está en un gran lugar, mi swing está en un lugar increíble. Y definitivamente estoy ansioso por lo que será este año".

Los Padres firmaron a Tatis con un contrato de 14 años por $340 millones en febrero de 2021.