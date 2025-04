Futbolista venezolana Deyna Castellanos no viajará fuera de Estados Unidos: "No sé si pueda regresar"

La talentosa futbolista Deyna Castellanos se desempeña actualmente como delantera en el Portland Thorns de la National Women's Soccer League de Estados Unidos. Su compromiso con la selección de Venezuela sigue firme, aunque ella misma confirmó que no viajó recientemente por el miedo a no poder ingresar nuevamente al país donde reside.

En diálogo con la prensa la delantera contó: "La incertidumbre de, sí, puedo ir a casa, pero no saber si puedo regresar, es algo que me asusta mucho, no sólo a mí, sino a las jugadoras de toda la liga" , en relación a los dos partidos que su seleccionado tenía agendados contra Panamá.

#10Abr | La futbolista venezolana Deyna Castellanos dijo que no acudió a la convocatoria más reciente de la Vinotinto femenina por miedo a no poder regresar a Estados Unidos debido al contexto migratorio en el país.



Castellanos, quien juega en el Portland Thorns de la liga… pic.twitter.com/nea42u4Gk7 — El Diario (@eldiario) April 10, 2025

"La situación política aquí y en Venezuela es muy complicada. Yo tengo una responsabilidad aquí. Obviamente estoy bajo contrato y la incertidumbre de que puedo ir a casa, pero no saber si puedo volver es algo que da mucho miedo", continuó diciendo. Con sus palabras hizo alusión directa a la estricta (y según muchos) discriminatoria política migratoria que Donald Trump puso en marcha luego de asumir por segunda vez como presidente del país norteamericano.

Castellanos calificó de "muy triste" el hecho de no poder lucir la camiseta de su nación aunque agregó: "Creo que fue la decisión correcta quedarme y seguir entrenando y creciendo aquí. Pero principalmente ser capaz de quedarme y de seguir jugando en Estados Unidos".

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀 🫂🇻🇪



𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒖𝒆𝒍𝒂 1-0 Panamá



⚽️ Ysaura Viso (15')#SiempreVinotinto 🙅‍♀️ pic.twitter.com/F8Mzk6oXJB — Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) April 5, 2025

Esta deportista, sin embargo, no es la única que se encuentra en esta situación, ya que la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado en el que informa: “Deyna Castellanos, Barbara Olivieri, Marianyela Jiménez y Gabriela Angulo se perderán la fecha FIFA de amistosos ante Panamá por decisiones ligadas a temas migratorios". Todas ellas son parte actualmente de la NWSL.

Hace algunos meses, la venezolana sorprendió al contar en un podcast: “Yo amo mi país, pero estar en la selección no es un lugar en el que yo sea realmente feliz”. Además detalló: “Desde que tengo 12 años, he enfrentado diversas situaciones complicadas dentro del equipo. Ha habido conflictos y maltrato, tanto de compañeras como del cuerpo técnico… lo que la selección proyecta externamente no refleja la realidad que se vive internamente”.