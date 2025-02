Gleyber Torres sobre sus problemas con los Yankees: "Sólo quiero pasar la página"

Gleyber Torres no salió en buenos términos de la franquicia de los Yankees de Nueva York. Primero, no recibió ni siquiera la oferta calificada para la campaña de 2025 y luego se revelaron algunas diferencias entre el venezolano y el gerente Brian Cashman.

Torres no estuvo dispuesto a jugar en la antesala y eso fue algo que condenó su salida del equipo, ya que fue una actitud que no le gustó a Cashman. De hecho, el gerente ventiló este tema a los medios de comunicación en días pasados.

"Es hora de pasar la página", escribió Torres en sus redes sociales después de que se hiciera viral las declaraciones del directivo de los Yankees.

Gleyber Torres can finally play baseball with a beard pic.twitter.com/AcWuzy6FVP — Barstool Baseball (@StoolBaseball) February 18, 2025

Pero ahora, el venezolano está enfocado en tener una gran campaña con los Tigres de Detroit, equipo al que llegó a un acuerdo por una temporada. Será clave tener un buen desempeño para buscar un contrato multianual en su agencia libre del 2026.

“Para ser honesto, no sé qué está pasando allí”, dijo Torres a MLB.com en relación a los Yankees. “Creía que todo estaba bien, pero creo que no. No quiero hacer ningún comentario, solo pasar página. Lo que sea que tengan, lo tienen. Sólo estoy concentrado en mis objetivos este año para mejorar y ayudar a mi equipo”.

Torres luce barba en los campos de entrenamiento y se le ve diferente en lo que respecta a su etapa en los Yankees, ya que por leyes de la organización siempre debía estar rasurado.

El venezolano viene de una campaña intermitente con el madero, pero ahora tiene la motivación de demostrar que los Yankees se equivocaron al dejarlo ir.