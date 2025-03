Gleyber Torres responde a la bienvenida de los fanáticos de los Yankees en la pretemporada

Gleyber Torres fue por años uno de los consentidos de los fanáticos de los Yankees de Nueva York y eso quedó en evidencia en el primer juego de pretemporada entre ambos equipos, en el que la afición del cuadro del Bronx recibió muy bien al venezolano de los Tigres de Detroit.

"Me sorprendió un poco la afición", dijo Torres al New York Post tras irse de 3-1 con dos carreras impulsadas en la derrota por 10-2 ante los Yankees. "Me recibieron muy bien. Conozco a todos allí. Así que es divertido. Es como, ya sabes, ser un buen competidor y tratar de estar listos para la temporada".

El jugador de 28 años, quien conectó un doblete de dos carreras contra el prospecto del pitcheo Will Warren, que acercó a los Tigres a una carrera de los Yankees en la parte alta de la tercera entrada, espera un nuevo comienzo en Detroit con un contrato de un año por $15 millones.

Torres no quiso pasar de la segunda a la tercera base con los Yankees en 2024 y esa fue la razón por la que el gerente general Brian Cashman decidió prescindir del infielder, a pesar de no tener a un segunda base estelar para la campaña 2025.

"Siento que merezco estar con una organización que me quiera", dijo Torres el miércoles. "Estoy aquí ahora y esa es la razón por la que estoy en este equipo".

Sin Torres, los Yankees jugarán con Jazz Chisholm Jr. en la segunda almohadilla y en las primeras de cambio, DJ LeMahieu (actualmente lesionado) y Oswaldo Cabrera se turnarán la antesala. El venezolano dejó su huella en la organización, con dos convocatorias al Juego de Estrellas representando a los Yankees.