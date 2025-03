El golazo de Lamine Yamal con el FC Barcelona en la remontada ante el Atlético de Madrid

Este domingo 16 de marzo los aficionados del FC Barcelona disfrutaron de la victoria del equipo ante el Atlético de Madrid, en la jornada 28 de LaLiga. Sin embargo no fue un momento más, ya que Lamine Yamal anotó un espectacular gol que desató la euforia de todos.

Cuando el encuentro iba 2-2, el delantero (que aún no cumplió 18 años) demostró su enorme talento con un tiro ejecutado con la pierna izquierda que no pudo atajar el portero Jan Oblak. La alegría del equipo fue total y mientras Lamine estaba en el piso, sus compañeros lo abrazaban, debido a la remontada que había logrado.

⚽️EL GOLAZO DE LAMINE YAMAL.



pic.twitter.com/dsFN8WsxmE — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 16, 2025

Tras ese gol, los ánimos mejoraron y Ferran Torres dio el batacazo final anotando el cuarto, que declaró la victoria de los culés. A pesar de ser un encuentro de LaLiga, se vivió prácticamente como una final allí, y Lamine Yamal manifestó a Mundo Deportivo: "Estábamos celebrando todos juntos en el vestuario, era una victoria muy importante y hoy ya nos quedamos en Madrid con otro sabor de boca".

Sobre su gol, el futbolista dijo: "De la rabia y de la impotencia de que lo estábamos dando todo y no podíamos marcar, el gol de Robert ha sido importante y me ha salido solo celebrarlo así. Es increíble lo que está haciendo el equipo".

Por otro lado el comparado constantemente con Lionel Messi añadió: "Cuando estaba en el otro lado ya he visto que Gallagher se estaba alejando de mi y por suerte ha entrado. He controlado y le he dado con todo. Quizá es uno de los goles más importantes que he marcado".

A tal punto llega la importancia de esta anotación, que Lamine reconoció a la cadena Movistar+: "Está al nivel de la Eurocopa. Siempre intento ese chut y hoy ha salido". Además aprovechó para contar que se encuentra en un momento de su carrera en el que sólo quiere disfrutar, sin pensar en que tiene un techo, algo que es evidente parece no poseer.