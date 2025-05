Gregg Popovich reaparece con los Spurs: "No soy más el entrenador, soy 'El Jefe'"

La noticia más relevante de los últimos días en la NBA es que Gregg Popovich ya no será entrenador de los San Antonio Spurs. Sin embargo, ahora se desempeñará como presidente de operaciones de baloncesto del equipo y habló sobre este nuevo desafío de una forma particular.

El legendario hombre se volvió viral en redes sociales por la graciosa manera en la que dio inicio a esta nueva etapa en su carrera. En una presentación frente a los medios, estuvo acompañado de Manu Ginóbili y Tim Duncan (otras leyendas de la franquicia) y dijo: "Ya no soy entrenador. Soy 'El Jefe'".

Mientras emitía esas palabras, se abría una chaqueta para dejar al descubierto una camiseta en la que se leía: "El Jefe" en español en la parte delantera, mientras que atrás estaba escrito: "Señor Popovich, Presidente de Operaciones de Baloncesto".

̶p̶r̶e̶s̶i̶d̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶b̶a̶s̶k̶e̶t̶b̶a̶l̶l̶ ̶o̶p̶e̶r̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶ El Jefe 🫡 pic.twitter.com/VxDnCLoBsF — San Antonio Spurs (@spurs) May 5, 2025

No faltaron las risas entre los asistentes, que vieron que Popovich lejos de estar melancólico por abandonar su puesto al mando de San Antonio, vive con alegría el desafío que se le presenta. En su lugar comenzará a trabajar a partir de ahora Mitch Johnson.

El motivo por el cual el estadounidense decidió dar un paso al costado del entrenamiento es su salud: en 2024 tuvo un derrame cerebral y sobre esto contó: "Las cosas mejoran día a día, pero no son suficientes para lo que planeamos. Así que es hora de hacer este cambio".

Por otro lado el nacido en Chicago agregó: "Nunca podré expresar la gratitud que siento por tanta gente que se preocupa por la organización y me envía sus condolencias y oraciones, y cosas así, desde que sufrí este derrame cerebral".

passing of the torch 🤝 pic.twitter.com/tjmR9v1Qj2 — San Antonio Spurs (@spurs) May 5, 2025

Un aspecto que emocionó de la rueda de prensa que dio Popovich fue el acompañamiento de los dos exjugadores que lo ayudaron en todo momento. Sobre ellos contó: "Timmy y Manu han estado aquí en todos mis entrenamientos en The Rock. Dicen que es porque me quieren y quieren estar ahí por si me caigo y quieren ayudarme, ese tipo de cosas".

Irónicamente continuó expresando sobre ellos: "Yo lo llamo venganza. Les dan al personal de rehabilitación nuevas ideas sobre qué hacer conmigo. No engañan a nadie".