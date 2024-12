¿Hasta cuándo Omar Vizquel estará en las boletas del Salón de la Fama de la MLB?

A great memory of an amazing game in my career, August ‘04 at Yankee Stadium! 6 Hits! I was 37. We won 22-0. Lets go @CleGuardians

Un gran recuerdo de un increible juego en mi carrera en el 2004 en Yankee Stadium , a mis 37 años conecté de 7-6 , ganamos 22-0. 🔥⚾️ #Thankful pic.twitter.com/YQ56cH53MO