Infielder de los Yankees Jazz Chisholm Jr. asegura que el béisbol es un "deporte blanco"

Jazz Chisholm Jr. está en su segunda temporada con los Yankees de Nueva York y es considerado como uno de los mejores movimientos que ha hecho la franquicia en los últimos años. Ha tenido una gran integración con sus compañeros y también con los fanáticos.

Esta semana tuvo unas declaraciones un poco polémicas, al asegurar que el beisbol es un "deporte de blancos". El oriundo de Nassau, en Bahamas, se hizo viral después de decir esa frase.

Chisholm Jr. siempre llama la atención con su manera de jugar y de vestir. Acostumbra a agregar prendas de oro cada vez que sale al terreno de juego y celebra con un eurostep inspirado en el baloncesto cuando toca el home después de cada jonrón.

Yankees star Jazz Chisholm Jr. says baseball is a ‘white sport’ https://t.co/9Y1WSDaP2G pic.twitter.com/BA0l2KMDNx — New York Post (@nypost) March 27, 2025

"No quiero decir esto. El béisbol es un deporte para blancos. Siento que los blancos critican todo lo que hace un hombre negro. Los hombres negros son francos. Dicen lo que piensan", declaró a The Athletic. "Las reglas no escritas del béisbol son para blancos. Y yo siempre las rompí".

Cuando Chisholm debutó en la MLB con los Miami Marlins en 2020, no tardó en mostrar su estilo con unos tacos personalizados. Pero el veterano de la MLB, Miguel Rojas, cortó los zapatos con tijeras y arruinó otro vertiéndole leche encima, algo que terminó con esa relación de compañeros.

"Nadie me cortaría los zapatos ni tiraría mis cosas si fuera blanco", afirmó Chisholm. "Te lo digo desde ya, si esto fuera cosa de blancos, no ibas a cortar esos zapatos".

De acuerdo con Fox News, solo el 6% de los jugadores en el roster del día inaugural del año pasado eran de color, la cifra más baja desde 1991.