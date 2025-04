Jalen Brunson gana el premio Clutch Player of the Year de la NBA en la 2024-25

Jalen Brunson, base de los New York Knicks, se llevó el premio a Clutch Player of the Year de la NBA en la temporada 2024-25. Este galardón reconoce a la figura de la liga que haya tenido el mejor desempeño en instancias finales de juegos igualados.

El anuncio fue hecho este miércoles 23 de abril, generando orgullo en el basquetbolista, que

anotó un 51% en tiros de campo en momentos clave y lideró la liga con 5,6 puntos por encuentro durante ese periodo. Con esto por supuesto cumplió con los requisitos para se designado "jugador clutch".

La franquicia de Nueva York por su parte se ubicó en el 5° lugar entre las otras de la NBA, con un 61% de victorias en juegos clave de esta temporada.

De la votación para este premio participa un panel de 100 personas pertenecientes a medios de comunicación globales. En el caso de Brunson, quedó por encima de otros candidatos y a continuación se muestra cuánto se llevó cada deportista:

Jugador Votos 1er lugar 2do lugar 3er lugar Puntos Jalen Brunson 70 24 4 426 Nikola Jokic 26 58 8 312 Anthony Edwards 2 5 22 47 Trae Young 0 5 29 44 Stephen Curry 1 3 13 27 Darius Garland 0 0 16 16 LeBron James 1 2 3 14 Shai Gilgeous-Alexander 0 2 2 8 Donovan Mitchell 0 1 0 3 Kyrie Irving 0 0 1 1 Tyrese Maxey 0 0 1 1 Jayson Tatum 0 0 1 1

"Creo que algunos nacen con esto", dijo el ganador en diálogo con el programa "Inside The NBA", respecto a la idea de ser un jugador clave de su equipo. Además añadió: "Tuve que aprender en el instituto, y he mejorado cada vez más en cada etapa, y aquí estamos".

Por otro lado el nacido en Nueva Jersey explicó: "Simplemente encuentro la manera de ganar. Eso es lo más importante. Puedes hacer jugadas clave, pero no significan nada si no ganas. Para mí, la victoria es lo más importante".

El premio Clutch Player of the Year de la NBA se entrega desde la temporada 2022-23. Hasta el momento, además del reciente ganador, también lo recibieron De'Aaron Fox (fue el primero) y Stephen Curry.

El Trofeo Jerry West es el que atletas reconocidos se llevan a su casa. Se confeccionó en honor a Jerry West, quien fue jugador de Los Angeles Lakers y era apodado "Mr. Clutch", por la habilidad excepcional que tenía en los momentos finales de partidos cerrados.