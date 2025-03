J.D. Martínez vs. Anthony Rizzo: ¿Quién sería el mejor sustituto de Giancarlo Stanton en los Yankees?

La tendinitis en ambos codos que amenaza con llevarlo al quirófano no es la única lesión con la que está lidiando el slugger de los Yankees de Nueva York Giancarlo Stanton en esta pretemporada de MLB.

Un reporte reciente en Grandes Ligas señala que el jugador de 35 años de edad también tiene un problema crónico en la pantorrilla que le impedirá cumplir actividades de beisbol al menos hasta finales de mayo.

El gerente del conjunto del Bronx, Brian Cashman, ha estado buscando alguien que ocupe el rol de bateador designado mientras dura la ausencia de Stanton, pero el deseo de no sobrecargar la nómina para evitar el pago del impuesto del lujo ha prevalecido.

Por ejemplo, han hecho contactos en la agencia libre con J.D. Martínez que no parece que vayan a prosperar.

“Los Yankees se pusieron en contacto con J.D. Martínez, pero no parece que haya un acuerdo entre ambas partes, ya que los Yankees no quieren gastar más”, reportó Jon Heyman para el New York Post la semana pasada.

También tienen la opción de traer de vuelta a Anthony Rizzo, que sigue disponible en el mercado y esperando una oferta adecuada para no considerar el retiro.

“Hace dos años, tuve un año un poco raro con la conmoción cerebral”, admitió Rizzo a The Athletic. “Luego, el año pasado, me lesioné dos veces. Mis estadísticas de poder bajaron. Estoy sorprendido, pero no demasiado sorprendido, sólo porque soy realista en el juego y uno se está haciendo mayor. El hecho de que los equipos quieran que juegues por el mínimo de la liga. Pienso: están locos. Casi están intentando arruinar el mercado para el próximo jugador”.

Firmar a Rizzo, de 35 años de edad, es un riesgo por lo que él mismo expuso: las lesiones que tuvo en los últimos dos años y el declive en su ofensiva. En 2024 el antiguo ganador de un Bate de Plata apenas dio 8 jonrones (la menor cantidad de su carrera), remolcó 35 carreras y dejó promedio de .228 en 92 partidos.

Anthony Rizzo Hopes To Continue Playing Career https://t.co/952RjfGsJv pic.twitter.com/DrjYHd1p8J — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) February 22, 2025

Pero su valor de mercado según Spotrac es de apenas 2 millones de dólares por una zafra. Es la única razón por la que los Yankees lo elegirían sobre Martínez, que viene de conectar 16 cuadrangulares y 24 dobles en 120 juegos con los Mets en 2024, y que un año antes sumó 33 vuelacercas con los Dodgers, su mayor cantidad desde 2019.

El slugger de 37 años de edad confrontó algunos problemas físicos (tuco dolencias en el codo y un tobillo en 2024; la ingle, la espalda y el tendón de la corva en 2023), pero nada tan grave como lo que padeció Rizzo. Sin embargo, en Nueva York están negados a pagar los $9.5 millones de su valor de mercado.

Salvando la diferencia económica no parece haber discusión en cuanto a que J.D. Martínez es un mejor candidato que Rizzo a ejercer como bateador designado de los Yankees en ausencia de Giancarlo Stanton.