Jordan Montgomery se someterá a cirugía Tommy John y perderá la temporada de 2025

Jordan Montgomery se someterá a una cirugía Tommy John la próxima semana que le pondrá fin a su temporada 2025. El zurdo había ejercido la opción en su contrato con los Cascabeles de Arizona para el 2025 por 22.5 millones de dólares.

Montgomery había sido incluso vinculado con los Yankees de Nueva York para regresar al equipo del Bronx, sobre todo después de los problemas de lesiones con Gerrit Cole (se perderá la campaña 2025) y Luis Gil (baja por los tres primeros meses).

"Simplemente no me he estado recuperando muy bien... Al día siguiente del último juego volví con dolor", dijo Montgomery, según Jack Sommers de Sports Illustrated. "Me tomé un día libre como de costumbre, pero al día siguiente seguía con dolor. Así que reprogramamos mi bullpen. Me sentí bien al día siguiente... Pero algo andaba mal".

Montgomery viene del que es considerado el peor año de su carrera, con una efectividad de 6.23 con un WHIP de 1.65 y 83 ponches en 117 entradas en 2024. Por esta razón obviamente no decidió convertirse en agente libre y tomó la opción que tenía con Arizona.

Antes del 2024, los Cascabeles pactaron con el lanzador por una campaña, pero el pacto incluía una opción de jugador por una zafra más, la cual aprovechó.

El dueño de los Cascabeles calificó la contratación de Montgomery como una "decisión horrible" en octubre. El club intentó cambiar al lanzador zurdo, pero no encontraron equipo para negociar su acuerdo.