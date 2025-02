José Altuve confirma que será el jardinero izquierdo titular de los Astros en 2025

Los equipos en las Grandes Ligas están tomando en cuenta la importancia de la defensiva y un ejemplo de ello son los Astros de Houston. Han decidido cambiar a José Altuve de su posición original como segunda base al jardín izquierdo, en un movimiento que parece sorprendente.

Altuve tiene 14 temporadas en las Grandes Ligas y ha jugado 1.767 juegos, dos de ellos en el campocorto y el resto en el segundo cojín. Nunca ha sido jardinero, pero los Astros confían en que mejorarán su defensiva con este ajuste.

"Ya es oficial, ya tengo el guante de jardinero. Estoy trabajando todos los días en ello. Comenzar de cero en una posición nueva no es nada fácil. Nuestro estadio tiene unas medidas bastante particulares, pero tengo mucho tiempo para adaptarme", dijo Altuve para El Extrabase.

"Es una pared de metal, así que si me pego serán varios días con el morado", bromeó Altuve. "Lo he hecho mejor de lo creía. Todavía me estoy adaptando. Me va a ayudar a que el factor de que en Houston tenemos techo. Es un gran desafío".

"Todos estamos optimistas con este tema. Creemos que esto va a salir bien. Hace como dos o tres años me habían mencionado este tema. Siempre quiero jugar, estar en el lineup, estar en el campo. Voy a estar contento en los jardines o en segunda", añadió.

Altuve nunca ha sido considerado como un gran defensor. Sin embargo, su ofensiva, que tiene tres campeonatos de bateo, siempre debe encontrar un hueco para jugar.